В Башкирии огнём охватило два дома и надворные постройки

Сегодня, 3 сентября, в населенном пункте Берёзовая роща Кугарчинского района зафиксирован крупный пожар. Возгорание тушат по повышенному рангу.

На место инцидента направлено 5 единиц техники и 19 человек личного состава, а также тракторы. Тушить пожар активно помогают местные жители. Ликвидация возгорания усложняется сильной ветровой нагрузкой.

Огонь расходится по траве. С домами рядом проводится опашка. Пострадавших нет. Предварительная причина произошедшего – нахлест электрических проводов.