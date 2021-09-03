В Башкирии экстренно эвакуируют жителей деревни

В Баймакском районе началась экстренная эвакуация жителей деревни. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Жителей деревни Галеево просят оперативно покинуть жильё. По району распространяется сильное задымление из-за лесного пожара. Также временно ограничено дорожное движение.
Более 20 сотрудников правоохранительных органов, а также сотрудники МЧС занимаются эвакуацией населения. Тех сельчан, кто не располагает личным транспортом, эвакуировали на автобусе. В общей сложности эвакуировано 16 человек. Сельчане временно разместились у родственников. Пострадавших нет. Имущество жителей деревни под охраной полицейских.
Введено ограничение передвижения на участке автодороги Ира-Магнитогорск с 112 по 128 км из-за густого дыма.
Фото: МВД по РБ.