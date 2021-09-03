В Башкирии экстренно эвакуируют жителей деревни

Более 20 сотрудников правоохранительных органов, а также сотрудники МЧС занимаются эвакуацией населения. Тех сельчан, кто не располагает личным транспортом, эвакуировали на автобусе. В общей сложности эвакуировано 16 человек. Сельчане временно разместились у родственников. Пострадавших нет. Имущество жителей деревни под охраной полицейских.