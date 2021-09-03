В Уфе осудили мужчину за нападение на сотрудника ГИБДД

В Уфе перед судом предстал 26-летний местный житель. Парня обвинили в насилии в отношении сотрудника ГИБДД.
По версии следствия, в июне 2021 года уфимец двигался на «Шевроле Лачетти». При подъезде к Дёмскому шоссе инспекторы потребовали остановить автомобиль. Однако парень ослушался просьбы.
Пытаясь уйти от преследования, он наехал на одного из сотрудников ГИБДД. Инспектор получил незначительные травмы. Парень признал вину лишь частично, а суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.