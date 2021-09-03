В Уфе от коронавируса привились 90% педагогов

14 жителей республики скончались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Общее число жертв с начала пандемии составило 1159 человек. Зафиксировано 304 новых случая инфицирования. В стационарах наблюдаются 717 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 64 человека, 12 пациентов – на ИВЛ.

Что касается вакцинации, за минувшие стуки привились еще 17 с половиной тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию более миллиона человек. Перед началом нового учебного года в Уфе привились 90% преподавателей – такие данные приводит Минобразования республики. В Янаульском районе учителя проходят вакцинацию целыми семьями.