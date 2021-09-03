«Ветер раздувает масштабы»: в Башкирии продолжают тушить лесной пожар, угрожающий деревне

В Баймакском районе из-за природного пожара эвакуировали жителей деревни. Возгорание началось накануне. Сейчас горит территория площадью 750 га. Как сообщили в МЧС, временно отселены 16 жителей деревни Галеево. Тушение пожара в районе продолжается. Силы и средства заинтересованных министерств и ведомств находятся на месте, принимаются необходимые меры.
Полицейские посты будут охранять оставленное имущество сельчан. Из-за ухудшения видимости днем ввели ограничение движения транспорта на участке трассы Сибай-Баймак. В район направляется второй эшелон аэромобильной группировки и сводный отряд 22 пожарно-спасательного отряда в количестве 68 человек. К месту происшествия прибывают волонтеры. Тяжелая техника опахивает территорию.
Также ликвидировано открытое горение в деревне Березовая роща в Кугарчинском районе. Там сегодня сгорели несколько домов и надворные постройки. Тушение пожара осложнялось сильным ветром. По предварительным данным МЧС, пожар возник из-за нахлеста электрических проводов. Также есть версия, что огонь возник из-за непотушенного окурка.