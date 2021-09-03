«Ветер раздувает масштабы»: в Башкирии продолжают тушить лесной пожар, угрожающий деревне

К сожалению, сильный ветер раздувает масштабы данного пожара, но мы его уже со всех сторон окольцевали. В данное время осуществляем дотушивание. Но ветер может внести коррективы в наши планы, потому что к утру у нас ситуация была контролируемая и шло к полной локализации, но на данный момент у нас погодные условия привели к тому, что площадь в определенном направлении увеличивается.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС