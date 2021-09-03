«Ветер раздувает масштабы»: в Башкирии продолжают тушить лесной пожар, угрожающий деревне

В Баймакском районе из-за природного пожара эвакуировали жителей деревни. Возгорание началось накануне. Сейчас горит территория площадью 750 га. Как сообщили в МЧС, временно отселены 16 жителей деревни Галеево. Тушение пожара в районе продолжается. Силы и средства заинтересованных министерств и ведомств находятся на месте, принимаются необходимые меры.

К сожалению, сильный ветер раздувает масштабы данного пожара, но мы его уже со всех сторон окольцевали. В данное время осуществляем дотушивание. Но ветер может внести коррективы в наши планы, потому что к утру у нас ситуация была контролируемая и шло к полной локализации, но на данный момент у нас погодные условия привели к тому, что площадь в определенном направлении увеличивается.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС

Полицейские посты будут охранять оставленное имущество сельчан. Из-за ухудшения видимости днем ввели ограничение движения транспорта на участке трассы Сибай-Баймак. В район направляется второй эшелон аэромобильной группировки и сводный отряд 22 пожарно-спасательного отряда в количестве 68 человек. К месту происшествия прибывают волонтеры. Тяжелая техника опахивает территорию.

Весь район охватили эти пожары. Мы со стороны Сибая не могли остаться в стороне и на двух машинах приехали сюда. Хотим внести хоть какое-то лепту в это благое дело.

Сибай Утарбаев, волонтер

В ночное время добровольческие команды, предприятия и учреждения вместе со своим руководителями участвовали в тушении и всю ночь до утра принимали все меры для локализации и недопущения распространения.

Фанис Аминев, глава администрации Баймакского района

Также ликвидировано открытое горение в деревне Березовая роща в Кугарчинском районе. Там сегодня сгорели несколько домов и надворные постройки. Тушение пожара осложнялось сильным ветром. По предварительным данным МЧС, пожар возник из-за нахлеста электрических проводов. Также есть версия, что огонь возник из-за непотушенного окурка.

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