«Вы всё профессионально сделали»: Радий Хабиров наградил участников тушения лесных пожаров

Радий Хабиров поблагодарил лесников, пожарных и волонтеров, которые боролись с природными пожарами в Зауралье. Огненная стихия бушевала на площади более 10 тысяч гектаров. Объединившись, местным жителям и спасателям удалось отстоять населенные пункты.
Такого столпотворения у себя во дворе Разиля Ямалетдинова не припомнит. Отдавая свой дом под штаб пожарных и волонтеров, думала, что к ней обратятся не более 10-15 человек. В итоге за две недели женщина приютила и накормила более ста огнеборцев.
С начала пожароопасного периода в республике возникло 427 очагов лесных возгораний. Большинство из них – в труднодоступных горах Зауралья. В помощь местным лесникам направили силы и средства регионального МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Сообща удалось локализовать огненную стихию.
Но беда не приходит одна. Регион накрыла аномальная засуха. Реки и водоемы пересохли или обмелели. Ущерб башкирским аграриям уже превысил 30 миллиардов рублей. Режим ЧС объявят во всех районах Башкортостана. Это позволит фермерам пролонгировать кредиты. Сейчас они убрали 95 процентов посевных площадей. Средняя урожайность в республике составила 13 центнеров с гектара. При этом в ряде районов Зауралья этот показатель не превышает 4 центнеров. Не хватает кормов и семян на посевную компанию. Выход из ситуации искали вместе с тружениками полей.
Вопросы засухи, ликвидация последствий лесных пожаров и борьба с коронавирусом лежит на плечах и местных депутатов. Радий Хабиров встретился с ними в рамках дня «Единой России» в селе Акъяр. Руководитель регионального отделения партии отметил, что и после предстоящих выборов работу с населением нужно продолжать, не отсиживаясь в кабинетах.
Сейчас дым от лесных пожаров рассеялся, и местные жители могут дышать полной грудью. Аплодисментами они приветствовали своих земляков, которые помогали справиться с огненной стихией. Неравнодушных оказалось много, и полученный опыт может пригодиться в будущем. По прогнозам синоптиков, в следующем году ожидается не менее жаркий и пожароопасный сезон.
За многие годы минувшее лето было самым сложным для жителей Зауралья. Лесные пожары бушевали на площади более 10 тысяч гектаров. Но именно эта беда объединила не только местных, но и всех жителей Башкортостана. Волонтеры приезжали помочь даже с севера региона, а это свыше 700 километров пути. И бок о бок они отстояли у огня населенные пункты. А сгоревшие леса будут обязательно восстановлены.