«Вы всё профессионально сделали»: Радий Хабиров наградил участников тушения лесных пожаров

Радий Хабиров поблагодарил лесников, пожарных и волонтеров, которые боролись с природными пожарами в Зауралье. Огненная стихия бушевала на площади более 10 тысяч гектаров. Объединившись, местным жителям и спасателям удалось отстоять населенные пункты.

Такого столпотворения у себя во дворе Разиля Ямалетдинова не припомнит. Отдавая свой дом под штаб пожарных и волонтеров, думала, что к ней обратятся не более 10-15 человек. В итоге за две недели женщина приютила и накормила более ста огнеборцев.

Двоюродная сестра предложила, у нас двор большой. Думали, человек 10-15 будем принимать, а дошло до 500. Я себя героем не считаю, боялась, что деревня сгорит. Большое спасибо волонтерам. Разиля Ямалетдинова, волонтёр

С начала пожароопасного периода в республике возникло 427 очагов лесных возгораний. Большинство из них – в труднодоступных горах Зауралья. В помощь местным лесникам направили силы и средства регионального МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Сообща удалось локализовать огненную стихию.

Всех благодарю, спасибо большое. Вы не допустили серьезных последствий для нашей республики, это очень важно. Пожары вещь такая – если бы мы прозевали, были бы большие проблемы. Вы все профессионально и организованно сделали, спасибо вам большое. Радий Хабиров

Но беда не приходит одна. Регион накрыла аномальная засуха. Реки и водоемы пересохли или обмелели. Ущерб башкирским аграриям уже превысил 30 миллиардов рублей. Режим ЧС объявят во всех районах Башкортостана. Это позволит фермерам пролонгировать кредиты. Сейчас они убрали 95 процентов посевных площадей. Средняя урожайность в республике составила 13 центнеров с гектара. При этом в ряде районов Зауралья этот показатель не превышает 4 центнеров. Не хватает кормов и семян на посевную компанию. Выход из ситуации искали вместе с тружениками полей.

От администраций районов собираем информацию насчет поддержки личных подсобных хозяйств. Из Подуралья и южных районов отправим сюда нужное количество фуража. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Вопросы засухи, ликвидация последствий лесных пожаров и борьба с коронавирусом лежит на плечах и местных депутатов. Радий Хабиров встретился с ними в рамках дня «Единой России» в селе Акъяр. Руководитель регионального отделения партии отметил, что и после предстоящих выборов работу с населением нужно продолжать, не отсиживаясь в кабинетах.

Сейчас отношение людей к власти изменилось. Время работать в кабинетах прошло. Нужно выходить и встречаться с людьми, не боятся этого. Доверие сложно заработать. Нужно держать своё слово. Спокойно идём на выборы. Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»

Сейчас дым от лесных пожаров рассеялся, и местные жители могут дышать полной грудью. Аплодисментами они приветствовали своих земляков, которые помогали справиться с огненной стихией. Неравнодушных оказалось много, и полученный опыт может пригодиться в будущем. По прогнозам синоптиков, в следующем году ожидается не менее жаркий и пожароопасный сезон.