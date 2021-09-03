Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам нефтяной и газовой промышленности

В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим работникам отрасли. На торжественном собрании глава республики отметил, что сотрудничество с группой предприятий «Газпрома» является стратегически важным.
Башкортостан вошел в первую десятку регионов России по показателям развития рынка газомоторного топлива. Радий Хабиров отметил, что в этом году республика подписала с «Газпромом» новую программу развития газоснабжения и газификации республики до 2025 года. Объем вложений составляет 13,5 млрд рублей, что в шесть раз больше предыдущей программы. К газу будет подключено еще 25 тысяч домов.
Также сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия региона с организациями ПАО «Газпром», которые работают в республике. В числе главных был рассмотрен вопрос реализации инвестиционного проекта малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в Стерлитамакском районе. Проект позволит применять его не только в сфере транспорта, но и для газификации отдаленных населенных пунктов. Радий Хабиров поручил решить все вопросы, чтобы в следующем году началось строительство комплекса. В ходе заседания обсудили и вопросы предстоящего отопительного сезона и поставок газа.