Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам нефтяной и газовой промышленности

В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим работникам отрасли. На торжественном собрании глава республики отметил, что сотрудничество с группой предприятий «Газпрома» является стратегически важным.

Башкортостан вошел в первую десятку регионов России по показателям развития рынка газомоторного топлива. Радий Хабиров отметил, что в этом году республика подписала с «Газпромом» новую программу развития газоснабжения и газификации республики до 2025 года. Объем вложений составляет 13,5 млрд рублей, что в шесть раз больше предыдущей программы. К газу будет подключено еще 25 тысяч домов.

Компания активно приступила к реализации поручения Президента России в части догазификации региона. Газ нужно будет подвести ещё к 180 тысячам домовладений. Это почти 2,5 тысячи населённых пунктов. Объем программы оценивается в 22 млрд рублей. Благодаря газовикам в республике построены современные жилые поселки, десятки школ, детских садов, больниц и поликлиник. В каждом посёлке газовиков открыты спортивные комплексы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам нефтяной и газовой промышленности

Я отработал в газовой промышленности более 40 лет. Когда я начинал свой трудовой путь, не мог и подумать, что спустя годы мой труд будет оценен на таком уровне и я получу правительственную награду. Конечно, очень рад.

Салих Кудакаев, заместитель главного инженера ООО «Газпром трансгаз Уфа» по производственной безопасности

Также сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия региона с организациями ПАО «Газпром», которые работают в республике. В числе главных был рассмотрен вопрос реализации инвестиционного проекта малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в Стерлитамакском районе. Проект позволит применять его не только в сфере транспорта, но и для газификации отдаленных населенных пунктов. Радий Хабиров поручил решить все вопросы, чтобы в следующем году началось строительство комплекса. В ходе заседания обсудили и вопросы предстоящего отопительного сезона и поставок газа.

Фото №2 - Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам нефтяной и газовой промышленности
Пенальти

В 2021 году после реконструкции введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе газораспределительная станция «Ново-Александровка» производительностью почти 1 млн куб. м в час. Реализация данного проекта повышает вклад в обеспечение бесперебойного газоснабжения жителей Уфы и промышленных предприятий.

Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Вопросы поставок газа в отопительный период и в целом на 2022 год нами успешно решаются. Что касается текущих поставок, за 7 месяцев мы поставили порядка 7 куб. м газа на сумму около 40 млрд рублей.

Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
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