Телеканал БСТ покажет ежегодную пресс-конференцию главы Башкирии

8 сентября состоится ежегодная пресс-конференция главы республики. Радий Хабиров ответит на вопросы журналистов и жителей Башкортостана в прямом эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям» и UTV.

В этом году брифинг организован главным телеканалом республики, администрацией главы региона и Центром управления республикой совместно. Задать вопрос Радию Хабирову можно будет не только в прямом эфире пресс-конференции в видеоформате, но уже сейчас в социальных сетях. Начало трансляции 8 сентября в 19 часов.

Фото №1 - Телеканал БСТ покажет ежегодную пресс-конференцию главы Башкирии

Впервые организован сбор видеовопросов, поэтому если у вас есть вопрос к Радию Фаритовичу и вы хотите что-то показать, то можете уже сегодня смело это сделать. Берете камеру мобильного телефона, обязательно располагаете его горизонтально и записываете свой вопрос. Заходите на сайт glavarb.ru, там вы увидите специальную форму, пройдете все необходимые процедуры – авторизуетесь через Госуслуги и отправите свой вопрос. Самые интересные и актуальные мы покажем в прямом эфире 8 сентября в 19:00.

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