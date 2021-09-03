Телеканал БСТ покажет ежегодную пресс-конференцию главы Башкирии

Впервые организован сбор видеовопросов, поэтому если у вас есть вопрос к Радию Фаритовичу и вы хотите что-то показать, то можете уже сегодня смело это сделать. Берете камеру мобильного телефона, обязательно располагаете его горизонтально и записываете свой вопрос. Заходите на сайт glavarb.ru, там вы увидите специальную форму, пройдете все необходимые процедуры – авторизуетесь через Госуслуги и отправите свой вопрос. Самые интересные и актуальные мы покажем в прямом эфире 8 сентября в 19:00.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан» Республики Башкортостан