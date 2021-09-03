Телеканал БСТ покажет ежегодную пресс-конференцию главы Башкирии

8 сентября состоится ежегодная пресс-конференция главы республики. Радий Хабиров ответит на вопросы журналистов и жителей Башкортостана в прямом эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям» и UTV.
В этом году брифинг организован главным телеканалом республики, администрацией главы региона и Центром управления республикой совместно. Задать вопрос Радию Хабирову можно будет не только в прямом эфире пресс-конференции в видеоформате, но уже сейчас в социальных сетях. Начало трансляции 8 сентября в 19 часов.