17 лет трагедии: в Уфе прошла акция памяти жертв теракта в Беслане

Молодому поколению нужно и знать трагическую страницу в истории нашей страны, и предпринимать все, чтобы это не произошло вновь. И случай в казанской школе еще раз говорит нам о том, что именно подростки, школьники должны знать об этом и воспитываться в правильной среде.

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан