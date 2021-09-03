17 лет трагедии: в Уфе прошла акция памяти жертв теракта в Беслане

В Уфе почтили память жертв теракта в Беслане. 1
сентября 2004 года террористы захватили и два дня удерживали в заминированной
школе более 1100 человек.
В результате погибли более 314 заложников, больше
половины из которых – дети. Серьезные потери понесли и бойцы спецназа,
участвовавшие в операции по освобождению.
На площади перед Башкирским педуниверситетом сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, прошла акция «Свеча памяти» –
студенты составили из зажженных свечей слово «Беслан». А представители Министерства
культуры, Ассамблеи народов республики и преподаватели вуза возложили рядом
цветы.
Молодому поколению нужно и знать трагическую
страницу в истории нашей страны, и предпринимать все, чтобы это не произошло
вновь. И случай в казанской школе еще раз говорит нам о том, что именно
подростки, школьники должны знать об этом и воспитываться в правильной среде.Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан
Нам в школе рассказывали об этой трагедии. Все
должно формироваться с детства в семье, школе, об этом должны рассказывать,
чтобы такие страшные события не повторялись.Марсель Закиров, студент Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы