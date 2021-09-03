17 лет трагедии: в Уфе прошла акция памяти жертв теракта в Беслане

В Уфе почтили память жертв теракта в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили и два дня удерживали в заминированной школе более 1100 человек.

В результате погибли более 314 заложников, больше половины из которых – дети. Серьезные потери понесли и бойцы спецназа, участвовавшие в операции по освобождению.

На площади перед Башкирским педуниверситетом сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, прошла акция «Свеча памяти» – студенты составили из зажженных свечей слово «Беслан». А представители Министерства культуры, Ассамблеи народов республики и преподаватели вуза возложили рядом цветы.

Фото №1 - 17 лет трагедии: в Уфе прошла акция памяти жертв теракта в Беслане

Молодому поколению нужно и знать трагическую страницу в истории нашей страны, и предпринимать все, чтобы это не произошло вновь. И случай в казанской школе еще раз говорит нам о том, что именно подростки, школьники должны знать об этом и воспитываться в правильной среде.

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Нам в школе рассказывали об этой трагедии. Все должно формироваться с детства в семье, школе, об этом должны рассказывать, чтобы такие страшные события не повторялись.

Марсель Закиров, студент Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
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