В Уфе экс-инспектор налоговой службы получил шесть лет тюрьмы

Суд признал экс-инспектора налоговой службы виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина предложил одному из предпринимателей купить недвижимость по низкой цене, а после просто присвоил деньги бизнесмена себе. С решением суда адвокаты подсудимого не согласились и теперь намерены обжаловать приговор.

Чтобы перечислить всё имущество бывшего госслужащего, судье потребовалось немало времени. В общей сложности одной только недвижимости насчитали на несколько миллионов рублей. Под арест попали и меховые шубы, и дорогая техника. По версии следствия, в 2013 году на тот момент начальник отдела районной налоговой инспекции познакомился с крупным предпринимателем Олегом Игошиным и предложил приобрести квартиры по низкой цене. Якобы он имеет нужные для этого связи. Нужны лишь деньги – около 130 млн. рублей.

Улямаев свои обязательства по договорённости не исполнил. Денежные средства или иное имущество Игошину не возвратил, использовал средства в личных целях. Покупал недвижимость в различных районах города Уфы, покупал парковочные места. Осуществлял строительство личного дома. Ильдар Тактамышев, помощник прокурора Кировского района г. Уфы

Вот только ни денег, ни обещанных квартир предприниматель Олег Игошин после так и не увидел. Вместо этого ему пришлось судиться со своим знакомым. Разбирательства растянулись на долгих шесть лет.

Началось это всё с 14-го года, но уголовное дело уже с 18-го года идёт. Долго затягивал всё обвиняемый. Говорил, что болел, не являлся на заседания, обвинял всех в неправомерных действиях. Хотя на самом деле всё было просто и ясно, он просто тянул время. Олег Игошин, пострадавший

Но юристы уверяют: их подзащитный не виновен, у него есть алиби.

В судебном заседании бесспорно было доказано, что Улямаев в этот период времени вместе со своей семьёй, с ребёнком и женой находился за пределами России, в другой стране, в Испании. И он ни в коем случае не мог получать те деньги, которые якобы были переданы ему в тот период, и не мог подписать данный договор займа. Роза Васильева, адвокат подсудимого

Вот только судья не согласился с доводами адвокатов подсудимого. Экс-налоговика признали виновным в совершении преступлений. Он получил шесть лет в колонии общего режима. Из зала суда мужчину выводили уже в наручниках.

– Вы согласны с своим наказанием? – Нет, не согласен. – То есть вы не признаёте свою вину? – Нет конечно. Подсудимый