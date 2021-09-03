В Уфе экс-инспектор налоговой службы получил шесть лет тюрьмы

Суд признал экс-инспектора налоговой службы виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина предложил одному из предпринимателей купить недвижимость по низкой цене, а после просто присвоил деньги бизнесмена себе. С решением суда адвокаты подсудимого не согласились и теперь намерены обжаловать приговор.

Чтобы перечислить всё имущество бывшего госслужащего, судье потребовалось немало времени. В общей сложности одной только недвижимости насчитали на несколько миллионов рублей. Под арест попали и меховые шубы, и дорогая техника. По версии следствия, в 2013 году на тот момент начальник отдела районной налоговой инспекции познакомился с крупным предпринимателем Олегом Игошиным и предложил приобрести квартиры по низкой цене. Якобы он имеет нужные для этого связи. Нужны лишь деньги – около 130 млн. рублей.

Улямаев свои обязательства по договорённости не исполнил. Денежные средства или иное имущество Игошину не возвратил, использовал средства в личных целях. Покупал недвижимость в различных районах города Уфы, покупал парковочные места. Осуществлял строительство личного дома.

Ильдар Тактамышев, помощник прокурора Кировского района г. Уфы
Фото №1 - В Уфе экс-инспектор налоговой службы получил шесть лет тюрьмы

Вот только ни денег, ни обещанных квартир предприниматель Олег Игошин после так и не увидел. Вместо этого ему пришлось судиться со своим знакомым. Разбирательства растянулись на долгих шесть лет.

Началось это всё с 14-го года, но уголовное дело уже с 18-го года идёт. Долго затягивал всё обвиняемый.  Говорил, что болел, не являлся на заседания, обвинял всех в неправомерных действиях. Хотя на самом деле всё было просто и ясно, он просто тянул время.

Олег Игошин, пострадавший

Но юристы уверяют: их подзащитный не виновен, у него есть алиби.

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В судебном заседании бесспорно было доказано, что Улямаев в этот период времени вместе со своей семьёй, с ребёнком и женой находился за пределами России, в другой стране, в Испании. И он ни в коем случае не мог получать те деньги, которые якобы были переданы ему в тот период, и не мог подписать данный договор займа.

Роза Васильева, адвокат подсудимого

Вот только судья не согласился с доводами адвокатов подсудимого. Экс-налоговика признали виновным в совершении преступлений. Он получил шесть лет в колонии общего режима. Из зала суда мужчину выводили уже в наручниках.

– Вы согласны с своим наказанием? – Нет, не согласен. – То есть вы не признаёте свою вину? – Нет конечно.

Подсудимый 

Решением Фемиды экс-госслужащий остался недоволен. Теперь его защитники намерены обжаловать приговор. А пострадавший от рук подсудимого бизнесмен Олег Игошин надеется, что ему удастся вернуть свои деньги.

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