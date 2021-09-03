В Уфе экс-инспектор налоговой службы получил шесть лет тюрьмы

Суд признал экс-инспектора налоговой службы виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина предложил одному из предпринимателей купить недвижимость по низкой цене, а после просто присвоил деньги бизнесмена себе. С решением суда адвокаты подсудимого не согласились и теперь намерены обжаловать приговор.
Чтобы перечислить всё имущество бывшего госслужащего, судье потребовалось немало времени. В общей сложности одной только недвижимости насчитали на несколько миллионов рублей. Под арест попали и меховые шубы, и дорогая техника. По версии следствия, в 2013 году на тот момент начальник отдела районной налоговой инспекции познакомился с крупным предпринимателем Олегом Игошиным и предложил приобрести квартиры по низкой цене. Якобы он имеет нужные для этого связи. Нужны лишь деньги – около 130 млн. рублей.
Вот только ни денег, ни обещанных квартир предприниматель Олег Игошин после так и не увидел. Вместо этого ему пришлось судиться со своим знакомым. Разбирательства растянулись на долгих шесть лет.
Но юристы уверяют: их подзащитный не виновен, у него есть алиби.
Вот только судья не согласился с доводами адвокатов подсудимого. Экс-налоговика признали виновным в совершении преступлений. Он получил шесть лет в колонии общего режима. Из зала суда мужчину выводили уже в наручниках.
Решением Фемиды экс-госслужащий остался недоволен. Теперь его защитники намерены обжаловать приговор. А пострадавший от рук подсудимого бизнесмен Олег Игошин надеется, что ему удастся вернуть свои деньги.