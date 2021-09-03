Два башкирских пловца взяли золото на Паралимпиаде в составе сборной

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио башкирские спортсмены завоевали золотые медали. Богдан Мозговой и Андрей Николаев стали лучшими в составе российской команды в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Первый этап плыл Мозговой. Николаев завершал эстафету. Также вместе с ними выступили Андрей Калина из Санкт-Петербурга и Александр Скалиух. Россияне показали результат 4 минуты 6 десятых и 59 сотых секунды.