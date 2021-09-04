В Башкирии в чудовищном ДТП погибла подросток, в числе пострадавших есть ребенок

В Башкирии на территории Иглинского района произошло столкновение двух иномарок. Зарегистрирован один летальный исход, четверо в больнице.

По данным ГИБДД Иглинского района, на 28 километре дороги Уфа-Иглино-Красная горка столкнулись Subaru Outback и движущаяся навстречу Kia Sportage. ДТП произошло в половину седьмого вечера 3 сентября.

На месте происшествия скончалась 17-летняя пассажирка автомобиля Subaru Outback. Четыре человека были госпитализированы, в их числе 8-летняя девочка. На место прибыли полиция и другие экстренные службы, уточняются подробности произошедшего.