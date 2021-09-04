В Башкирии пострадавшим из-за пожара в Березовой роще выделят временное жилье

В Башкирии после пожара в селе Мраково Кугарчинского района республики прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. На заседании приняли ряд решений.

Фото №1 - В Башкирии пострадавшим из-за пожара в Березовой роще выделят временное жилье

В МЧС по Башкирии рассказали, что начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов также встретился с пострадавшими от пожара жителями населенного пункта Березовая роща. Здесь огонь накрыл два жилых дома, а также надворные строения. По сообщению пресс-службы МЧС по РБ, решено было оказать материальную помощь пострадавшим гражданам, выделить им временное жилье, а также помочь с подготовкой всех необходимых документов.

Также в соответствии с решением комиссии взят на особый контроль: полный запрет на разведение костров и сжигание мусора на приусадебных участках. Рассмотрены вопросы своевременного реагирования на информацию о возникновении пожара, её локализацию и тушение силами добровольной пожарной команды, до прибытия противопожарных служб.

Пресс-служба МЧС по РБ

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

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