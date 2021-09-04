В Башкирии пострадавшим из-за пожара в Березовой роще выделят временное жилье

В Башкирии после пожара в селе Мраково Кугарчинского района республики прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. На заседании приняли ряд решений.

В МЧС по Башкирии рассказали, что начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов также встретился с пострадавшими от пожара жителями населенного пункта Березовая роща. Здесь огонь накрыл два жилых дома, а также надворные строения. По сообщению пресс-службы МЧС по РБ, решено было оказать материальную помощь пострадавшим гражданам, выделить им временное жилье, а также помочь с подготовкой всех необходимых документов.