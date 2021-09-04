В Башкирии столкнулись легковушка и автобус, есть погибший и пострадавшие

В Башкирии на трассе Р-240 в районе Салавата произошло столкновение легкового автомобиля Lada и автобуса Mercedes-Benz. Сообщение в Главное управление МЧС республики поступило сегодня, 4 сентября.

Известно, что автобус следовал по маршруту №350 «Уфа-Оренбург». В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира этого автобуса, а также водитель легковушки. На месте скончался пассажир Lada. Сотрудники МЧС деблокировали погибшего и пострадавших. Последних везут в больницу в Салават. Детей среди них нет.