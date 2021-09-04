Глава Минздрава Сан-Марино рассказал о победе над коронавирусом благодаря российской вакцине

Сан-Марино стало первым в Европе государством, которому удалось одержать победу над коронавирусом и снять введенные из-за пандемии ограничения. Глава Минздрава Сан-Марино Роберто Чиаватта рассказал, что этого удалось добиться благодаря российской вакцине «Спутник V».
Минздрав Сан-Марино признал высокую эффективность «Спутника V», эту вакцину включили в национальный портфель иммунизации. Вакцинировано препаратом было свыше 70% от всего взрослого населения страны. О действии вакцины Роберто Чиаватта поделился с корреспондентами RT.
Отметим, что в августе вакцину «Спутник V» одобрили и в Индонезии. И она стала 70-м государством, в которых признали эффективность российского препарата.