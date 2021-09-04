Глава Минздрава Сан-Марино рассказал о победе над коронавирусом благодаря российской вакцине

В марте и апреле этого года нас захлестнула пандемия, ситуация была тяжёлой, в больницах был серьёзный наплыв заболевших коронавирусом. А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента «Спутника V», в наших больницах начали освобождаться койки и заболеваемость в стране пошла на спад. Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных. Благодаря вакцинации препаратом «Спутник V» у всех жителей Сан-Марино выработались антитела.

Роберто Чиаватта, министр здравоохранения Сан-Марино