Глава Минздрава Сан-Марино рассказал о победе над коронавирусом благодаря российской вакцине

Сан-Марино стало первым в Европе государством, которому удалось одержать победу над коронавирусом и снять введенные из-за пандемии ограничения. Глава Минздрава Сан-Марино Роберто Чиаватта рассказал, что этого удалось добиться благодаря российской вакцине «Спутник V».

Фото №1 - Глава Минздрава Сан-Марино рассказал о победе над коронавирусом благодаря российской вакцине

Минздрав Сан-Марино признал высокую эффективность «Спутника V», эту вакцину включили в национальный портфель иммунизации. Вакцинировано препаратом было свыше 70% от всего взрослого населения страны. О действии вакцины Роберто Чиаватта поделился с корреспондентами RT.

В марте и апреле этого года нас захлестнула пандемия, ситуация была тяжёлой, в больницах был серьёзный наплыв заболевших коронавирусом. А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента «Спутника V», в наших больницах начали освобождаться койки и заболеваемость в стране пошла на спад. Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных. Благодаря вакцинации препаратом «Спутник V» у всех жителей Сан-Марино выработались антитела.

Роберто Чиаватта, министр здравоохранения Сан-Марино

Отметим, что в августе вакцину «Спутник V» одобрили и в Индонезии. И она стала 70-м государством, в которых признали эффективность российского препарата.

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