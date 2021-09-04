В Башкирии общее число выявленных случаев коронавируса превысило 58 тысяч

В Башкирии за период пандемии общее количество всех выявленных случаев коронавируса уже превысило отметку в 58 тысяч. Об этом говорят данные республиканского оперштаба на 4 сентября.
Согласно актуально информации, в Башкирии за сутки выявлено 303 случая заражения коронавирусом среди населения. Учитывая суточный прирост, в республике всего было отмечено 58 261 фактов заболевания.
За сутки в Башкирии выписано по выздоровлению 175 пациентов. Всего выздоровели 52 428 человек. Также в республике зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв достигло 1 174.