В России коронавирус унес жизни 796 человек за сутки

В России все еще продолжается активное распространение коронавируса. Федеральные данные, опубликованные 4 сентября, сообщают о 18 780 новых случаях заражения в стране.

Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 6 993 954 человек. Наиболее инфицированными остаются Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. Всего было проведено свыше 180,4 миллионов исследований.