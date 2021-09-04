В России коронавирус унес жизни 796 человек за сутки

В России все еще продолжается активное распространение коронавируса. Федеральные данные, опубликованные 4 сентября, сообщают о 18 780 новых случаях заражения в стране.
Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 6 993 954 человек. Наиболее инфицированными остаются Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. Всего было проведено свыше 180,4 миллионов исследований.
Выписано по всей стране за сутки 18 737 пациентов, в общей сложности излечились от заболевания 6 255 475 пациентов. Скончались за сутки 796 человек. Всего погибли 186 407 пациентов по всей стране.