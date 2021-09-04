В Уфе непогода повредила автомобили, облицовку домов и повалила деревья

В Уфе непогода принесла с собой разрушения, в результате которых были повреждены облицовка домов, автомобили. Также рухнули несколько деревьев. На данный момент все последствия устранены.
По сообщению Управления гражданской защиты по Уфе, в городе зарегистрировано 9 случаев падения деревьев, из-за чего повредились 2 автомобиля и 2 участка линий электропередачи. В Ленинском районе Уфы на ул. Коммунистической также пострадал автомобиль из-за упавшей вентиляционной системы. Человеческих жертв нет.
Фото: Управление гражданской защиты Уфы