В Уфе непогода повредила автомобили, облицовку домов и повалила деревья

Кроме того, в Кировском районе в 9-этажном доме на ул. Софьи Перовской упала облицовочная плитка декоративной конструкции здания, также в доме на ул. Степана Кувыкина с балкона 7-го этажа упала облицовочная плитка на припаркованный автомобиль, с балкона 18-го этажа дома на ул. Сун-Ят-Сена на тротуар упала оконная рама.

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы