В Уфе непогода повредила автомобили, облицовку домов и повалила деревья

В Уфе непогода принесла с собой разрушения, в результате которых были повреждены облицовка домов, автомобили. Также рухнули несколько деревьев. На данный момент все последствия устранены.

Фото №1 - В Уфе непогода повредила автомобили, облицовку домов и повалила деревья

По сообщению Управления гражданской защиты по Уфе, в городе зарегистрировано 9 случаев падения деревьев, из-за чего повредились 2 автомобиля и 2 участка линий электропередачи. В Ленинском районе Уфы на ул. Коммунистической также пострадал автомобиль из-за упавшей вентиляционной системы. Человеческих жертв нет.

Кроме того, в Кировском районе в 9-этажном доме на ул. Софьи Перовской упала облицовочная плитка декоративной конструкции здания, также в доме на ул. Степана Кувыкина с балкона 7-го этажа упала облицовочная плитка на припаркованный автомобиль, с балкона 18-го этажа дома на ул. Сун-Ят-Сена на тротуар упала оконная рама.

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

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