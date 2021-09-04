В Башкирии работает бригада Федерального медико-биологического агентства

В Башкирии бригада Федерального медико-биологического агентства с 31 августа проводит медосмотры населения. Осмотры проводятся с целью снижения смертности и организации наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями неинфекционного характера.

В Минздраве Башкирии сообщают, что в Сибае медработники бригады осмотрели 194 взрослых и 140 детей. Несколько человек было направлено на дообследование в Уфу и даже в федеральные медучреждения. В Баймаке проведен осмотр 195 детей, из которых 19 несовершеннолетних направлены на дополнительное обследование в республиканские учреждения, 25 – в федеральные.