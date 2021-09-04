В Башкирии работает бригада Федерального медико-биологического агентства

В Башкирии бригада Федерального медико-биологического агентства с 31 августа проводит медосмотры населения. Осмотры проводятся с целью снижения смертности и организации наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями неинфекционного характера.

Фото №1 - В Башкирии работает бригада Федерального медико-биологического агентства

В Минздраве Башкирии сообщают, что в Сибае медработники бригады осмотрели 194 взрослых и 140 детей. Несколько человек было направлено на дообследование в Уфу и даже в федеральные медучреждения. В Баймаке проведен осмотр 195 детей, из которых 19 несовершеннолетних направлены на дополнительное обследование в республиканские учреждения, 25 – в федеральные.

Завершен осмотр населения в Абзелиловском районе, Учалах. В Белорецке бригада будет работать 4 августа, на следующий день посетит с. Архангельское и Кармаскалы. В Красноусольский медики приеду 6 сентября.

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