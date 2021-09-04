Эвакуированные из-за пожара жители села в Башкирии вернулись домой

В Башкирии жители села Галеево Баймакского района смогли вернуться домой утром 4 сентября. Шестнадцать человек эвакуировали накануне из-за пожара и угрозы населенному пункту в город Баймак.

Фото №1 - Эвакуированные из-за пожара жители села в Башкирии вернулись домой

В МЧС по РБ сообщили, что угроза миновала, ни один из домов не был поврежден. Домашний скот также жив и здоров. Движение на дороге Магнитогорск - Ира с 106 км по 128 км, перекрытое 3 сентября, восстановлено с 9 утра 4 числа. Однако тушение пожара в Баймакском районе все еще продолжается.

Огонь удалось локализовать на площади 1000 га. В тушении задействованы силы и средства в количестве 50 единиц техники и 472 человек. От МЧС России задействованы второй эшелон аэромобильной группировки, 11 и 22 сводные пожарно-спасательные отряды, силы и средства специализированной пожарно-спасательной части. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Пресс-служба МЧС по РБ

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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