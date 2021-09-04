Эвакуированные из-за пожара жители села в Башкирии вернулись домой

В МЧС по РБ сообщили, что угроза миновала, ни один из домов не был поврежден. Домашний скот также жив и здоров. Движение на дороге Магнитогорск - Ира с 106 км по 128 км, перекрытое 3 сентября, восстановлено с 9 утра 4 числа. Однако тушение пожара в Баймакском районе все еще продолжается.