Житель Башкирии ударил молотком сожительницу и связал после ее предложения расстаться

В Башкирии задержали мужчину, который незаконно лишил сожительницу свободы. Пострадавшая хотела расставания, а в итоге были избита и связана. В Чишминском межрайонном отделе Следкома возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета РБ сообщили, что ночью 2 сентября 59-летний местный житель находился у себя дома в нетрезвом виде. Сожительница пожелала расстаться, а мужчина ударил ее молотком по голове, затем, угрожая ножом, связал ее ноги веревкой. После этого с некоторой периодичностью подозреваемый избивал женщину и угрожал убить.