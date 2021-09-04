Опубликован график работы светомузыкального фонтана в Уфе

В Уфе светомузыкальный фонтан на Советской площади был открыт 1 сентября. Сама площадь еще реконструируется, но фонтан уже становится центром притяжении горожан и гостей башкирской столицы.

Фонтан будет работать каждый день с 10 утра до 22 часов. Но музыка будет включаться только в период с 20 до 21 часа, а световое сопровождение всего этого водного шоу можно увидеть лишь с 20 до 22 часов.