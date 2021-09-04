В Башкирии молодой водитель сбил двух пешеходов, один погиб

В Башкирии приблизительно в районе полуночи молодой водитель сбил двух пешеходов. ДТП было совершено в Мишкинском районе республики на 8 километре автомобильной дороги Ленинское-Большие Шады.

По данным республиканского ГИБДД, за рулем ВАЗ-2114 находился 20-летний местный житель. Под колеса отечественного авто попали два пешехода 16 и 18 лет. В результате произошедшего 18-летний пешеход погиб на месте.

Второго юношу доставили в медучреждение в реанимационное отделение. ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.