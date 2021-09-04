В Уфе неизвестный развлек песнями прохожего, а после – ограбил

В Уфе местный житель встретил незнакомца возле магазина на ул. Революционной около 4 часов утра. Нетрезвый прохожий начал развлекать его песнями, и уфимец решил поддержать его, включив музыку на смартфоне. Через некоторое время горожанин лишился телефона, в чехле которого также находилась банковская карта.

Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что незнакомец открыто выхватил телефон и скрылся. Сумма ущерба превысила 16 тысяч рублей. Подозреваемого, 27-летнего уфимца, задержали. За спиной у подозреваемого уже имеется судимость.