В Башкирии мужчина едва не погиб в дымящемся автомобиле

В Башкирии в шестом часу утра на территории города Салават едва не погиб человек. Он сидел в автомобиле, из-под капота которого валил дым.

Происшествие зафиксировано на ул. 30 лет Победы, 22. По информации пожарного сообщества Юга Башкирии, прибывшие на место экстренные службы обнаружили, что в автомобиле находится человек. На стук по стеклу человек не реагировал.

К месту происшествия прибыли также сотрудники полиции, в их присутствии было разбито стекло машины. Находящегося внутри гражданина 1999 года рождения вывели из авто. Он не пострадал. После осмотра медработниками мужчину отпустили домой. Сообщается, что задымление произошло из-за перегрева двигателя.