В Башкирии в рамках «Территории женского счастья» прошла благотворительная акция

Самое главное, что это заставляет нас уделять больше внимания детям, оставшимся без попечения родителей, и выявлять их проблемы, запросы. И акция «Время добрых дел» обеспечивает детей качественными игрушками, мебелью и средствами гигиены, которых у нас здесь до этого не было.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»