В Башкирии в рамках «Территории женского счастья» прошла благотворительная акция

«Территория женского счастья» прошла на родине Мустая Карима.Сегодня в село Кляшево Чишминского района приехала Открытая академия «Территория женского счастья».  Для представительниц прекрасного пола были организованы различные территории, охватывающие важнейшие сферы жизни: здоровье, самореализацию, благополучие семьи, взаимоотношения.

Особенностью в этот раз стала благотворительная акция для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Время добрых дел». Это совместный проект благотворительных фондов «Столица милосердия» и «Детский мир», компаний ГК «ФармЭко» и «МС Интермарк Авто».

Наш фонд занимается помощью детям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной ситуации. И, конечно, приемным и многодетным семьям.

Владислав Федотов, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Столица милосердия»
Фото №1 - В Башкирии в рамках «Территории женского счастья» прошла благотворительная акция

В рамках благотворительной акции «Время добрых дел» в Уфу прибыл гуманитарный груз. Цель проекта – помощь детям-сиротам и детям из многодетных и малоимущих семей. Компании-участники акции доставляют в детские дома и социальные центры средства гигиены, игрушки, одежду, мебель, коляски, спортивные товары.

У нас есть проект вместе со «Столицей милосердия» – «Время добрых дел», в рамках которого мы также помогаем нашим товаром, передаем его в детские социальные учреждения и делаем мир чуть-чуть добрее.

Диана Облог, менеджер по проектам БФ «Детский мир»
Фото №2 - В Башкирии в рамках «Территории женского счастья» прошла благотворительная акция
Пенальти

Уже сегодня помощь была передана в социальный приют для детей и подростков в Чишминском районе и в Чишминскую центральную районную больницу. Напомним, мероприятие традиционно проводится благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения и Министерством здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

Как только появилась идея, я сразу предложил провести акцию главе республики, что было сразу одобрено, и мы это провели. Акция становится традиционной, мы будем дальше продолжать это дело.

Геннадий Дюмин, первый заместитель председателя совета директоров ГК «ФармЭко»

Самое главное, что это заставляет нас уделять больше внимания детям, оставшимся без попечения родителей, и выявлять их проблемы, запросы. И акция «Время добрых дел» обеспечивает детей качественными игрушками, мебелью и средствами гигиены, которых у нас здесь до этого не было.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти