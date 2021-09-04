В Башкирии в рамках «Территории женского счастья» прошла благотворительная акция

«Территория женского счастья» прошла на родине Мустая Карима.Сегодня в село Кляшево Чишминского района приехала Открытая академия «Территория женского счастья». Для представительниц прекрасного пола были организованы различные территории, охватывающие важнейшие сферы жизни: здоровье, самореализацию, благополучие семьи, взаимоотношения.
Особенностью в этот раз стала благотворительная акция для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Время добрых дел». Это совместный проект благотворительных фондов «Столица милосердия» и «Детский мир», компаний ГК «ФармЭко» и «МС Интермарк Авто».
В рамках благотворительной акции «Время добрых дел» в Уфу прибыл гуманитарный груз. Цель проекта – помощь детям-сиротам и детям из многодетных и малоимущих семей. Компании-участники акции доставляют в детские дома и социальные центры средства гигиены, игрушки, одежду, мебель, коляски, спортивные товары.
Уже сегодня помощь была передана в социальный приют для детей и подростков в Чишминском районе и в Чишминскую центральную районную больницу. Напомним, мероприятие традиционно проводится благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения и Министерством здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу РБ.