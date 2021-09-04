«Такого никогда не было»: в Башкирии локализован лесной пожар, угрожавший деревне

Жители деревни Галеево Баймакского района, эвакуированные накануне в связи с лесным пожаром, вернулись в свои дома. Огнеборцам и волонтёрам удалось отстоять населенный пункт и остановить стихию в трёхстах метрах от подворий сельчан. На месте продолжают дежурить силы и средства регионального МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Новый очаг возгорания возник вблизи деревни Галеево посреди ночи. Зарево пожара заметили волонтеры и, вооружившись ранцевыми огнетушителями, первые приступили к ликвидации огня.
К тушению лесного пожара вблизи деревни Галеево привлекли 50 единиц техники и 472 человека. Провели опашку вокруг населенного пункта и кладбища. Помогла и погода: ночью прошел дождь. С утра спасатели продолжили ликвидацию возгорания.
Площадь возгорания составила 750 гектаров. Сильный ветер гнал огонь прямо на деревню. Оперативным штабом было принято решение эвакуировать местных жителей в Баймак и Сибай. Сейчас они уже вернулись обратно. Римма Калимуллина говорит, что для неё это была самая тревожная ночь в году. Чтобы отблагодарить спасателей, она с другими односельчанами готовит для них горячий обед.
Чтобы помочь баймакцам, в Галеево прибыла не только аэромобильная группировка пожарных из Уфы, но и коллеги из Кумертау, Сибая и села Зилаир. Крупных очагов возгорания уже не осталось, говорят спасатели. Но опасность ещё не миновала.
Сейчас лесники и волонтеры проводят окарауливание территории. Ветер немного стих, но всё может измениться в любую минуту. Поэтому, хотя пожар уже локализован, команды отбой ещё не было.