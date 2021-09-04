«Такого никогда не было»: в Башкирии локализован лесной пожар, угрожавший деревне

Жители деревни Галеево Баймакского района, эвакуированные накануне в связи с лесным пожаром, вернулись в свои дома. Огнеборцам и волонтёрам удалось отстоять населенный пункт и остановить стихию в трёхстах метрах от подворий сельчан. На месте продолжают дежурить силы и средства регионального МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Новый очаг возгорания возник вблизи деревни Галеево посреди ночи. Зарево пожара заметили волонтеры и, вооружившись ранцевыми огнетушителями, первые приступили к ликвидации огня.

Это торф горит, опасности нет, но нужно тушить. Главное, чтобы на поселок не пошло. Данис Ахметов, волонтёр

Мы, волонтеры, дежурим каждые 100 метров. Летом в Хайбуллах мы тушили пожары, сейчас тут. Венер Набиев, волонтёр

К тушению лесного пожара вблизи деревни Галеево привлекли 50 единиц техники и 472 человека. Провели опашку вокруг населенного пункта и кладбища. Помогла и погода: ночью прошел дождь. С утра спасатели продолжили ликвидацию возгорания.

Сейчас отдельные очаги горения в роще. Это муравейник и березы. Мы их ликвидируем. Александр Лопухов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Площадь возгорания составила 750 гектаров. Сильный ветер гнал огонь прямо на деревню. Оперативным штабом было принято решение эвакуировать местных жителей в Баймак и Сибай. Сейчас они уже вернулись обратно. Римма Калимуллина говорит, что для неё это была самая тревожная ночь в году. Чтобы отблагодарить спасателей, она с другими односельчанами готовит для них горячий обед.

Нужно горячее питание, чай обязательно. Что бы мы без них делали? Огромное им спасибо. Римма Калимуллина жительница д. Галеево

Такого пожара никогда не было. Я в момент пожара вывез семью в город. Сам вернулся. Ребята отлично отработали. Для них это будни, а я считаю, что это героизм. Хажинур Калимуллин, житель д. Галеево

Чтобы помочь баймакцам, в Галеево прибыла не только аэромобильная группировка пожарных из Уфы, но и коллеги из Кумертау, Сибая и села Зилаир. Крупных очагов возгорания уже не осталось, говорят спасатели. Но опасность ещё не миновала.

Ветер поднялся, всё может раскидать. Ждали дождя. Немного прошел дождь. Ветер как печку разжигает и может перекинуть огонь через опашку. Олег Скибин, начальник поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы г. Кумертау

Баймак попросил помощи. Приехали тушить сухую траву. Угрозы деревни нет. Ребята устали, конечно. Алексей Алонцев, начальник второго караула ПЧ 78 с. Зилаир