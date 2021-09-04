В Башкирии появятся комплекс по очистке зерна и завод стеновых панелей

Переработка зерна и производство панелей. Инвесторы Башкирии озвучили свои бизнес-планы на «Инвестчасе» в правительстве республики.
Так, Чишминская агрокомпания планирует построить в районе комплекс по переработке сельхозпродукции. Он будет проводить очистку и сушку пшеницы, ячменя, овса. В кабмине сообщили, что инвестору возместят часть затрат на создание инженерной инфраструктуры.
Также на «Инвестчасе» собравшиеся рассмотрели план строительства в Кармаскалинском районе завода по изготовлению наружных стеновых панелей. Речь идет о панелях для отделки зданий, энергосберегающих фасадов, а также домокомплектов в малоэтажном сегменте строительства. Площадку для предприятия должны определить в течение месяца.