В Башкирии появятся комплекс по очистке зерна и завод стеновых панелей

Переработка зерна и производство панелей. Инвесторы Башкирии озвучили свои бизнес-планы на «Инвестчасе» в правительстве республики.

Так, Чишминская агрокомпания планирует построить в районе комплекс по переработке сельхозпродукции. Он будет проводить очистку и сушку пшеницы, ячменя, овса. В кабмине сообщили, что инвестору возместят часть затрат на создание инженерной инфраструктуры.