В Башкирии готовят к открытию новый гемодиализный центр

В Балтачевском районе начнут спасать людей с почечной недостаточностью. В селе Старобалтачево готовятся к открытию гемодиализного центра. Он будет обслуживать жителей нескольких районов, в том числе Аскинского, Бураевского, Татышлинского и Караидельского.

Лечить ежедневно здесь планируют в две смены по 14 пациентов. Если будет необходимость, медики готовы увеличить нагрузку. На этих кушетках окажутся больные с почечной недостаточностью. Тем, у кого организм самостоятельно не справляется с выведением шлаков и фильтрацией продуктов распада, назначен гемодиализ. Без него – интоксикация и летальный исход. Прежде такие больные из Балтачевского района вынуждены были минимум два раза в неделю ездить в Уфу или Бирск.

Очищение крови – тяжелая процедура, как мини-операция. А им еще нужно ехать так далеко.

Светлана Нургалиева, старшая медсестра гемодиализного центра с. Старобалтачево
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По словам специалистов, для пациента, который получает почечную терапию гемодиализом, требуется больше 300 литров воды в неделю. Во время процедуры она контактирует с кровью, поэтому и требования к качеству – высокие. В отдельном кабинете – аппараты для очистки воды.

Воду отправляем на проверку в лабораторию. Уже три раза отправляли, сказали, что вода нормальная.

Светлана Нургалиева, старшая медсестра гемодиализного центра с. Старобалтачево

Сотрудники прошли обучение. Центр планируют открыть через две недели. Медицинское учреждение будет обслуживать жителей Балтачевского, Аскинского, Бураевского, Татышлинского и Караидельского районов. По словам специалистов, больных с почечной недостаточностью ежегодно становится больше, в Башкортостане тысячи таких пациентов. Спасение для нескольких из них станет доступнее, за жизнью не нужно будет ехать так далеко.

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