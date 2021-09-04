В Башкирии готовят к открытию новый гемодиализный центр

В Балтачевском районе начнут спасать людей с почечной недостаточностью. В селе Старобалтачево готовятся к открытию гемодиализного центра. Он будет обслуживать жителей нескольких районов, в том числе Аскинского, Бураевского, Татышлинского и Караидельского.
Лечить ежедневно здесь планируют в две смены по 14 пациентов. Если будет необходимость, медики готовы увеличить нагрузку. На этих кушетках окажутся больные с почечной недостаточностью. Тем, у кого организм самостоятельно не справляется с выведением шлаков и фильтрацией продуктов распада, назначен гемодиализ. Без него – интоксикация и летальный исход. Прежде такие больные из Балтачевского района вынуждены были минимум два раза в неделю ездить в Уфу или Бирск.
По словам специалистов, для пациента, который получает почечную терапию гемодиализом, требуется больше 300 литров воды в неделю. Во время процедуры она контактирует с кровью, поэтому и требования к качеству – высокие. В отдельном кабинете – аппараты для очистки воды.
Сотрудники прошли обучение. Центр планируют открыть через две недели. Медицинское учреждение будет обслуживать жителей Балтачевского, Аскинского, Бураевского, Татышлинского и Караидельского районов. По словам специалистов, больных с почечной недостаточностью ежегодно становится больше, в Башкортостане тысячи таких пациентов. Спасение для нескольких из них станет доступнее, за жизнью не нужно будет ехать так далеко.