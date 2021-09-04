Предвыборная гонка в Башкирии: как партии проводят агитационную кампанию

Менее двух недель осталось до выборов. Граждане республики будут избирать депутатов не только Государственной Думы, но и Госсобрания Башкортостана и представительных органов местного самоуправления. Голосование стартует 17 сентября и будет идти 3 дня, чтобы свой выбор могли сделать как можно больше людей. Сейчас в разгаре агитационная кампания.

Дождь – не помеха субботнику. В Непейцевском дендропарке, как и на других природных объектах, члены партии «Зеленые» убираются регулярно, стараясь своим примером привлечь внимание к проблемам окружающей среды. А свои идеи кандидаты от партии намерены продвигать на самых разных уровнях. На этих выборах «Зеленые» целятся занять места и в Госдуме России, чтобы участвовать в законотворческой деятельности нижней палаты парламента

Время «Зеленых» уже наступило. Мы видим, что экология постоянно становится политической повесткой. И когда экологические проблемы возникают, должно быть такое мнение, которому доверял бы и народ, и прислушивалась бы власть. Наша партия всегда была экспертной, и сейчас мы в полный голос заявляем и претендуем на это место – быть уже экспертами на государственном уровне в Государственной Думе. Руфина Шагапова, председатель совета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

Кипит работа и штабе регионального отделения КПРФ. Здесь стопки листовок, газет и буклетов готовятся к отправке по всей республике. Плюс около 40 баннеров коммунисты уже установили в городах и районах Башкортостана. Свою программу они изложили в виде тезисов «Десять шагов к власти народа». А о том, что на выборах в Госдуму большое количество конкурентов, у коммунистов свое мнение.

Участие 14 политических партий говорит о том, что Кремлем – буду называть вещи своими именами – организованы партии-спойлеры, партии-обманки, однодневки. Они создаются в первую очередь, по моему мнению, для того, чтобы оттянуть голоса от оппозиционных партий. В первую очередь от КПРФ. Юнир Кутлугужин, первый секретарь Республиканского комитета КПРФ

В штабе регионального отделения ЛДПР параллельно с агитработой идет прием граждан и встречи с избирателями. Активисты партии знакомят людей со своей программой не только в режиме реальных встреч, но и дистанционно. Либерал-демократы рассказали, что недавно по всей республике проехал автобус помощи партии и людям была оказана консультационно-юридическая помощь.

Кандидаты от ЛДПР ведут активную работу, проводя встречи с избирателями, ознакамливая их со своей программой и, конечно же, пытаясь решить проблемы, волнующие граждан. Как известно ЛДПР – это старейшая партия, которая работает не от выборов к выборам, а ведет свою работу постоянно. Многие граждане обращаются в ЛДПР как в последнюю инстанцию, поэтому наши общественные приемные по всей республике работают ежедневно. Вероника Ананьева, юрист Башкортостанского регионального отделения партии ЛДПР