Предвыборная гонка в Башкирии: как партии проводят агитационную кампанию

Менее двух недель осталось до выборов. Граждане республики будут избирать депутатов не только Государственной Думы, но и Госсобрания Башкортостана и представительных органов местного самоуправления. Голосование стартует 17 сентября и будет идти 3 дня, чтобы свой выбор могли сделать как можно больше людей. Сейчас в разгаре агитационная кампания.
Дождь – не помеха субботнику. В Непейцевском дендропарке, как и на других природных объектах, члены партии «Зеленые» убираются регулярно, стараясь своим примером привлечь внимание к проблемам окружающей среды. А свои идеи кандидаты от партии намерены продвигать на самых разных уровнях. На этих выборах «Зеленые» целятся занять места и в Госдуме России, чтобы участвовать в законотворческой деятельности нижней палаты парламента
Кипит работа и штабе регионального отделения КПРФ. Здесь стопки листовок, газет и буклетов готовятся к отправке по всей республике. Плюс около 40 баннеров коммунисты уже установили в городах и районах Башкортостана. Свою программу они изложили в виде тезисов «Десять шагов к власти народа». А о том, что на выборах в Госдуму большое количество конкурентов, у коммунистов свое мнение.
В штабе регионального отделения ЛДПР параллельно с агитработой идет прием граждан и встречи с избирателями. Активисты партии знакомят людей со своей программой не только в режиме реальных встреч, но и дистанционно. Либерал-демократы рассказали, что недавно по всей республике проехал автобус помощи партии и людям была оказана консультационно-юридическая помощь.
До выборов осталось чуть меньше двух недель. Голосовать граждане смогут на протяжении трех дней – 17,18 и 19 сентября. Поэтому время для того, чтобы определиться с выбором своего кандидата, будет у каждого.