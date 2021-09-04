В Уфу на сельхозярмарку съехались фермеры из 10 районов

Доступные цены за хороший товар. В Уфе продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. Предприниматели представили покупателям разные сорта мёда, а также другие продукты пчеловодства. В нескольких районах города можно было приобрести картошку, свеклу, морковь, помидоры и другую деревенскую продукцию.
Так, Закиевы привезли сегодня на продажу 100 кг мёда. Пчеловодством семья занимается уже более 10 лет. Держат пасеки в Архангельском, Илишевском и Дюртюлинском районах. Цены на товары у предпринимателей доступные.
Фермеры приехали из более чем 10 районов республики: Нуримановского, Бурзянского, Белорецкого и других. Покупателей было немного из-за дождливой погоды.