Шурале в современном искусстве: в Уфе открылась необычная выставка картин

Некоторые сюжеты со сказочным персонажем дают отсылки к классическим произведениям живописи. Работы выполнены в стиле наскального рисунка с использованием красной, белой и черной красок на сером фоне. Таким образом в зале создается атмосфера пещеры первобытного человека.

Все начиналось с шутки, когда год назад Москву закрыли на карантин и я вернулся в родное село Бураево. Мне хотелось отдохнуть от академических заказов и сделать что-то примитивное, простое. Я решил писать примитивные сюжеты в контексте татарской и башкирской культуры.

В галерее – точные копии работ Радика Мусина. Свои произведения он изначально изобразил на стенах заброшенных зданий по всей республике. А позже родилась идея сделать выставку в Уфе. Каждая картина сопровождается башкирскими пословицами и поговорками. Кроме Шурале, в экспозиции есть иллюстрации к сказке «Камыр-батыр» и придуманный Радиком Мусиным персонаж Человек-таук, борющийся со злом. Выставка работ продлится до начала октября.