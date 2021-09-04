Шурале в современном искусстве: в Уфе открылась необычная выставка картин

Шурале в разных ипостасях. В уфимской галерее X-MAX открылась выставка работ художника Радика Мусина. Центральным образом в большинстве картин выступает Шурале – персонаж тюркского фольклора.
Некоторые сюжеты со сказочным персонажем дают отсылки к классическим произведениям живописи. Работы выполнены в стиле наскального рисунка с использованием красной, белой и черной красок на сером фоне. Таким образом в зале создается атмосфера пещеры первобытного человека.
В галерее – точные копии работ Радика Мусина. Свои произведения он изначально изобразил на стенах заброшенных зданий по всей республике. А позже родилась идея сделать выставку в Уфе. Каждая картина сопровождается башкирскими пословицами и поговорками. Кроме Шурале, в экспозиции есть иллюстрации к сказке «Камыр-батыр» и придуманный Радиком Мусиным персонаж Человек-таук, борющийся со злом. Выставка работ продлится до начала октября.