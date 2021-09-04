В хоккейном клубе «Уфа» состоялось открытие нового сезона

Оценки за технику и старания и первый выход на лед. В хоккейном клубе «Уфа» состоялось открытие нового сезона. Родители смогли пообщаться с тренерами школы, а ребята получили дневники чемпионов с автографом Игоря Григоренко.

Первый лед после каникул – настоящий праздник для юных хоккеистов. Многие еще даже не ходят в школу. И пока с трудом умеют писать и читать, зато виртуозно забивают голы в ворота соперника. Так, Руслан Бахтияров играет в «Уфе» с самого открытия школы. Он впервые встал на коньки в три года.

Умею кораблики делать и задом ездить. И игры у меня проходят, я иногда тренируюсь там. Руслан Бахтияров, воспитанник ХК «Уфа»

За время летних каникул ребята соскучились по занятиям на льду. И наравне со школьными заданиями готовились к сезону физически.

Работаем шайбой и самой клюшкой и играем в конце. Арслан Ганеев, воспитанник ХК «Уфа»

По-прежнему на льду опытный Владимир Воробьев. Наставник, воспитавший плеяду мастеров, готов растить новых чемпионов. Старший тренер хоккейной школы уверен: сейчас для тренировок в республике созданы все условия.

Какой построили в Черниковке дворец, здесь чистота и порядок, идеально все, и душевые. А то ведь в душ даже не ходили, и не было у них раздевалки. Владимир Воробьев, старший тренер ХК «Уфа»

В хоккейной школе занимаются ребята трех возрастов: младшей, средней и старшей группы. Всего около ста человек. С этого сезона в «Уфу» идет набор детей 2017 года рождения.

Большой хоккей откуда начинается? Все идет из-за детей. Будем развивать хоккей и увидим их на международных аренах. Прежде всего нужно, чтобы дети ходили и им нравилось. Игорь Григоренко, генеральный директор ХК «Уфа»