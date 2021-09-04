Оценки за технику и старания и первый выход на лед. В хоккейном клубе «Уфа» состоялось открытие нового сезона. Родители смогли пообщаться с тренерами школы, а ребята получили дневники чемпионов с автографом Игоря Григоренко.
Первый лед после каникул – настоящий праздник для юных хоккеистов. Многие еще даже не ходят в школу. И пока с трудом умеют писать и читать, зато виртуозно забивают голы в ворота соперника. Так, Руслан Бахтияров играет в «Уфе» с самого открытия школы. Он впервые встал на коньки в три года.
За время летних каникул ребята соскучились по занятиям на льду. И наравне со школьными заданиями готовились к сезону физически.
По-прежнему на льду опытный Владимир Воробьев. Наставник, воспитавший плеяду мастеров, готов растить новых чемпионов. Старший тренер хоккейной школы уверен: сейчас для тренировок в республике созданы все условия.
В хоккейной школе занимаются ребята трех возрастов: младшей, средней и старшей группы. Всего около ста человек. С этого сезона в «Уфу» идет набор детей 2017 года рождения.
Новшество этого сезона – дневники чемпионов. С автографом Игоря Григоренко, фотографиями прославленных игроков, их результатами. По итогам каждого занятия тренер будет ставить оценку за старания. Впереди – новый сезон и первые турниры.