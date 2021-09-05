В Башкирии неизвестный насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

Инцидент произошёл поздно ночью на 14 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенск в Мелеузовском районе. По предварительным данным, неизвестный допустил наезд на мужчину, а после скрылся с места ДТП. 42-летний пешеход скончался от полученных травм на месте аварии.