В Башкирии неизвестный насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

В Башкирии произошла смертельная авария. Виновника ДТП продолжают искать сотрудники правоохранительных органов.

Фото №1 - В Башкирии неизвестный насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

Инцидент произошёл поздно ночью на 14 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенск в Мелеузовском районе. По предварительным данным, неизвестный допустил наезд на мужчину, а после скрылся с места ДТП. 42-летний пешеход скончался от полученных травм на месте аварии.

На одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сейчас ведутся поиски виновника аварии. Собирается информация о произошедшем.

Фото: ГИБДД РБ. 

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