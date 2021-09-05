В Уфе спасли измазанную в гудроне собаку

В Уфе помогли собаке, попавшей в серьёзную беду. Несчастная испачкалась в гудроне и едва не погибла.

Фото №1 - В Уфе спасли измазанную в гудроне собаку

Как сообщает издание UfacityNews.ru, собака пришла за помощью к людям на производственную базу на Юбилейной. Неравнодушные рабочие отмыли морду животного – собака даже не могла открыть глаза. После этого они обратились за помощью к волонтёрам.

К счастью, передержка быстро нашлась. Волонтёр забрала собаку себе, отмыла полностью, а также прокапала, чтобы не началась интоксикация. Сейчас неравнодушные ищут платную передержку спасенной собаке, на которую её отправят после лечения.

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