В Уфе спасли измазанную в гудроне собаку

В Уфе помогли собаке, попавшей в серьёзную беду. Несчастная испачкалась в гудроне и едва не погибла.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, собака пришла за помощью к людям на производственную базу на Юбилейной. Неравнодушные рабочие отмыли морду животного – собака даже не могла открыть глаза. После этого они обратились за помощью к волонтёрам.