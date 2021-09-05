В Башкирии за одно утро в авариях погибли два человека

Так, около трёх часов утра на 1 км автодороги Уфа-Охлебинино в Иглинском районе 35-летний мужчина за рулём «Лексус» двигался в сторону города. В один момент водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.