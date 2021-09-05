В Башкирии за одно утро в авариях погибли два человека

ГИБДД Башкирии сообщает о двух смертельных авариях, которые произошли за одно утро 5 сентября.
Так, около трёх часов утра на 1 км автодороги Уфа-Охлебинино в Иглинском районе 35-летний мужчина за рулём «Лексус» двигался в сторону города. В один момент водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.
Также авария произошла на 6 км автодороги Арлан-Ашит. На трассе столкнулись «Рено Дастер», за рулём которого находился 28-летний житель Калтасинского района, и «КамАЗ» под управлением 56-летнего мужчины. В результате столкновения молодой водитель скончался.
Все обстоятельства аварий выясняют сотрудники ГИБДД.
Фото: ГИБДД РБ.