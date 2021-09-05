Житель Башкирии напал с молотком на друга

Накануне, 4 августа, в Давлеканово произошёл жуткий инцидент. 49-летнего местного жителя нашли на улице Карла Маркса с проломленным черепом.

На место случившегося срочном прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи. Предполагаемый преступник был сразу задержан. Им оказался 52-летний товарищ пострадавшего, который сознался в содеянном.

Выяснилось, что трое друзей проводили вечер за распитием алкоголя. Все трое были ранее судимы. В один момент между ними вспыхнула ссора – более молодые товарищи решили, что их старший друг перестал «жить по понятиям».

Мужчины жестоко избили 52-летнего друга. Ему удалось убежать в свою квартиру, где он пришёл в себя, схватил молоток и направился мстить. Один из друзей успел уйти, а вот второй встретил агрессивно настроенного мужчину с кулаками, за что получил удар молотком по голове.

Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого в нападении задержали. Было возбуждено уголовное дело, детали которого уточняются.