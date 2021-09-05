«Это Красная площадь нашей республики»: в Уфе открыли обновленную Советскую площадь

История меняется на наших глазах. В Уфе на этой неделе показали обновленную Советскую площадь. Здесь заработал светомузыкальный фонтан, который станет центром притяжения туристов и украшением столицы. Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в официальной церемонии и объяснил, как этой территории возвращают историческое значение.

Под аккомпанемент оркестра идут последние приготовления к открытию обновленной Советской площади Уфы. А в это время уфимцы, которые пришли понаблюдать за церемонией, обсуждают главное изменение: от бывшей автомобильной парковки не осталось ничего. Теперь это полноценная благоустроенная зона семейного отдыха.

Очень приятно, что в городе появляются такие пространства, куда можно прийти всей семьей, отдохнуть, хорошо провести время и насладиться красотой. Кира Галлямова

Здесь была раньше страшная стоянка – ни пройти, ни проехать, много машин. Я был студентом педуниверситета. В мое время было так. А сейчас студенты могут погулять. Очень хорошо. Альберт Еникеев

Сейчас уже очень красиво, вот эти уголочки, где сосны красивые, скамейки стоят. В этом году, когда было лето, когда было очень жарко, было приятно там отдохнуть. Валентина Шестакова

Обновления идут по плану. Глава Башкортостана Радий Хабиров посещал с проверкой Советскую площадь Уфы несколько раз. В июле этого года он поручил завершить основные этапы благоустройства исторического центра города к 1 сентября и сказал, что прилегающее общественное пространство нужно сделать безопасным для горожан. Он поручил убрать строительный мусор, установить ограждения для транспортного потока и бордюры. Поручение выполнено, сроки выдержаны.

Строители расширили территорию на шесть метров. Кроме того, приняли решение сохранить здесь 30 старых лип, которые постепенно заменят молодыми саженцами. На этом этапе реконструкции настоящее украшение – это светомузыкальный фонтан, который открывали все вместе.

У Советской площади Уфы богатая история. В годы Великой Отечественной войны отсюда отправлялись на фронт солдаты. На ней проводились демонстрации, различные городские праздники, а в декабре 1955 года на площади появилась первая новогодняя елка. Современный вид она обрела в 60-х.

Следующий этап реконструкции масштабен – архитектурный ансамбль должен завершить памятник национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Его бронзовая фигура будет высотой шесть метров на гранитном постаменте, высота вместе с постаментом составит 13 с половиной метров. А рядом, слева и справа, расположится декоративная гранитная колоннада. Радий Хабиров рассказал, какой смысл вкладывается.

Здесь передавали знамя Башкавдивизии. Идея, что мы хотим поставить тут памятник Шаймуратову, она же пришла не просто так, а в моем понимании, как раз и делаем то, что называется главной мемориальной площадью. Это Красная площадь нашей республики. Вот стараемся. Тут еще много работы. К следующему году закончим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан