12 медалей Паралимпиады: итоги Игр в Токио для башкирских спортсменов

Еще один медалист из Башкортостана Андрей Николаев также оформил на Играх в Токио золотой дубль, прибавив к медалям высшего достоинства еще и серебро в стометровке вольным стилем. Это кадры с победной эстафеты на чемпионате России в Уфе. Николаев традиционно выступает на дистанции последним. И, как всегда, финиширует первым. В столице Японии в этой же дисциплине россияне показали результат 4 минуты 6 десятых и 59 сотых секунды, и это время стало лучшим. Переживали за Андрея и родители.