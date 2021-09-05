12 медалей Паралимпиады: итоги Игр в Токио для башкирских спортсменов

12 медалей, 5 из которых – золотые, завоевали башкирские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио. Успешно выступили в Японии наши пловцы. Богдан Мозговой и Андрей Николаев дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета. Также лучшими в своем классе стали Анна Крившина и дебютант Игр Ильнур Гарипов. Ранее впервые в настольном теннисе золото завоевала Елена Прокофьева из Уфы.
Почти 150 медалей различного достоинства, и совсем скоро к ним прибавятся еще две золотые паралимпийские награды. Сначала Богдан Мозговой стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, установив новый паралимпийский рекорд. А затем выиграл в эстафете 4 по 100 метров в составе российской команды.
Он должен был поехать на Паралимпиаду в Рио, но тогда всю сборную не пустили из-за скандала с допингом.
Плавать Богдан начал гораздо раньше, чем пошел в школу. Спина и кроль стали его любимыми дисциплинами. А дальше сработал тандем спортсмен – тренер. Сергей Трухачев поверил в Богдана чуть ли не с первого занятия.
Это средняя общеобразовательная школа №18 в Зеленой роще, именно здесь учился будущий чемпион Паралимпиады. Несмотря на частые пропуски занятий из-за соревнований, учился Богдан хорошо, особенно ему давались гуманитарные предметы.
Еще один медалист из Башкортостана Андрей Николаев также оформил на Играх в Токио золотой дубль, прибавив к медалям высшего достоинства еще и серебро в стометровке вольным стилем. Это кадры с победной эстафеты на чемпионате России в Уфе. Николаев традиционно выступает на дистанции последним. И, как всегда, финиширует первым. В столице Японии в этой же дисциплине россияне показали результат 4 минуты 6 десятых и 59 сотых секунды, и это время стало лучшим. Переживали за Андрея и родители.
В плавании Башкортостан представляет наибольшее число спортсменов: на Игры в Токио отправились сразу 6 человек. Анна Крившина пришла в плавание вслед за мамой – мастером спорта СССР. И сразу стало получаться. Оказалось, что вода – это ее стихия. Именную лицензию Крившина заработала еще в 2019-м, победив на чемпионате мира в Лондоне.
И спортсменка не зря так ждала своего звездного часа. Сначала она завоевала серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. А сейчас в составе сборной вместе с Ильнуром Гариповым стала обладательницей золотой награды в командной эстафете. Кстати, Ильнур Гарипов – дебютант игр. Спортсмен не отбирался на Паралимпиаду в Рио: в силу возраста не проходил в состав национальной команды. Соревнования в столице Японии стали его первыми крупными стартами.
На счету Артура Сайфутдинова – бронза. Пловец занял третье место на дистанции 100 метров брассом, показав результат в одну минуту 5 целых и 76 сотых секунды.
Одна из самых общительных спортсменок в составе сборной – Анна Кулинич-Сорокина. Легкоатлетка успевала тренироваться и рассказывать в соцсетях о жизни в Токио. В метании копья она стала пятой и впервые за 10 лет осталась без медалей в этой дисциплине на турнире планетарного масштаба.
Старший тренер национальной сборной Петр Буйлов не скрывал опасений, что в Токио нашим спортсменам придется непросто. После пандемии конкуренты могли уйти вперед. В финале в беге на 200 метров Анна Кулинич-Сорокина вместе со своим лидером Сергеем Петриченко показала третий результат, пропустив вперед представителей Кубы и Украины.
Всего за время Паралимпиады башкирским спортсменам удалось завоевать более 10 медалей различного достоинства. И таким образом в очередной раз показать, что Башкортостан был и остается одним из самых спортивных регионов страны.