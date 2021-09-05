12 медалей Паралимпиады: итоги Игр в Токио для башкирских спортсменов

12 медалей, 5 из которых – золотые, завоевали башкирские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио. Успешно выступили в Японии наши пловцы. Богдан Мозговой и Андрей Николаев дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета. Также лучшими в своем классе стали Анна Крившина и дебютант Игр Ильнур Гарипов. Ранее впервые в настольном теннисе золото завоевала Елена Прокофьева из Уфы.

Почти 150 медалей различного достоинства, и совсем скоро к ним прибавятся еще две золотые паралимпийские награды. Сначала Богдан Мозговой стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, установив новый паралимпийский рекорд. А затем выиграл в эстафете 4 по 100 метров в составе российской команды.

С четырех с половиной лет он пошел на плавание в качестве реабилитации. Мы его отдали в секцию, чтобы он при деле, не ходил по улицам, не бездельничал, и чтобы ему ничего плохого не лезло в голову, чтобы он был уверенным в себе.

Раиса Низамова, мама Богдана Мозгового

Он должен был поехать на Паралимпиаду в Рио, но тогда всю сборную не пустили из-за скандала с допингом. 

Фото №1 - 12 медалей Паралимпиады: итоги Игр в Токио для башкирских спортсменов

Наверное, эти 5 лет его закалили, и поэтому он поставил теперь уже паралимпийский рекорд.

Олег Мозговой, папа Богдана Мозгового

Плавать Богдан начал гораздо раньше, чем пошел в школу. Спина и кроль стали его любимыми дисциплинами. А дальше сработал тандем спортсмен – тренер. Сергей Трухачев поверил в Богдана чуть ли не с первого занятия.

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У нас с ним доверительные отношения, и если он плохо себя чувствует или у него что-то не получается, он этого не скрывает, и мы меняем тренировочное задание.

Сергей Трухачев, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Это средняя общеобразовательная школа №18 в Зеленой роще, именно здесь учился будущий чемпион Паралимпиады. Несмотря на частые пропуски занятий из-за соревнований, учился Богдан хорошо, особенно ему давались гуманитарные предметы.

Я сама учила Богдана химии. Без прикрас могу сказать, что это человек с высокой познавательной активностью. На уроках он всегда был активен, очень внимательно слушал и отвечал.

Альмира Попова, и.о. директора школы №18

Еще один медалист из Башкортостана Андрей Николаев также оформил на Играх в Токио золотой дубль, прибавив к медалям высшего достоинства еще и серебро в стометровке вольным стилем. Это кадры с победной эстафеты на чемпионате России в Уфе. Николаев традиционно выступает на дистанции последним. И, как всегда, финиширует первым. В столице Японии в этой же дисциплине россияне показали результат 4 минуты 6 десятых и 59 сотых секунды, и это время стало лучшим. Переживали за Андрея и родители.

В плавании Башкортостан представляет наибольшее число спортсменов: на Игры в Токио отправились сразу 6 человек. Анна Крившина пришла в плавание вслед за мамой – мастером спорта СССР. И сразу стало получаться. Оказалось, что вода – это ее стихия. Именную лицензию Крившина заработала еще в 2019-м, победив на чемпионате мира в Лондоне.

Фото №2 - 12 медалей Паралимпиады: итоги Игр в Токио для башкирских спортсменов

Я 9 лет к этому шла, это мечта моей жизни, и я делаю все возможное, преодолеваю препятствия, которые возникают на моем пути, а их что-то очень много в последнее время.

Анна Крившина, чемпионка Паралимпийских игр-2020

И спортсменка не зря так ждала своего звездного часа. Сначала она завоевала серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. А сейчас в составе сборной вместе с Ильнуром Гариповым стала обладательницей золотой награды в командной эстафете. Кстати, Ильнур Гарипов – дебютант игр. Спортсмен не отбирался на Паралимпиаду в Рио: в силу возраста не проходил в состав национальной команды. Соревнования в столице Японии стали его первыми крупными стартами.

После полной потери зрения я решил, что хочу достичь успехов в спорте.

Ильнур Гарипов, чемпион Паралимпийских игр-2020
Фото №3 - 12 медалей Паралимпиады: итоги Игр в Токио для башкирских спортсменов

На счету Артура Сайфутдинова – бронза.  Пловец занял третье место на дистанции 100 метров брассом, показав результат в одну минуту 5 целых и 76 сотых секунды.

Одна из самых общительных спортсменок в составе сборной – Анна Кулинич-Сорокина. Легкоатлетка успевала тренироваться и рассказывать в соцсетях о жизни в Токио. В метании копья она стала пятой и впервые за 10 лет осталась без медалей в этой дисциплине на турнире планетарного масштаба.

Старший тренер национальной сборной Петр Буйлов не скрывал опасений, что в Токио нашим спортсменам придется непросто. После пандемии конкуренты могли уйти вперед. В финале в беге на 200 метров Анна Кулинич-Сорокина вместе со своим лидером Сергеем Петриченко показала третий результат, пропустив вперед представителей Кубы и Украины.

Всего за время Паралимпиады башкирским спортсменам удалось завоевать более 10 медалей различного достоинства. И таким образом в очередной раз показать, что Башкортостан был и остается одним из самых спортивных регионов страны.

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