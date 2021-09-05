Известно, какое вознаграждение за медали получат паралимпийцы из Башкирии

За каждую паралимпийскую медаль Республика Башкортостан выплатит спортсменам материальное поощрение. По 2 млн рублей – за золото, в 1,5 млн рублей оценили серебряную медаль, и по миллиону спортсмены получат за бронзу.

Их тренерам выплатят половину от данной суммы. Также выплаты получат спортсмены, занявшие с 4 по 8 место по 200 тысяч рублей.