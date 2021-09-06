В Уфе прошло «Шествие первоклассников». Это праздник для школьников с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.
На площади перед Башкирским академическим театром имени Мажита Гафури собрались дети со всех уголков республики. Они приняли участие в играх, а также посмотрели сказочное представление в исполнении артистов Уфимского театра кукол.
После детям и родителям спектакль представили артисты Башдрама. Юмористическая постановка повествует о нерадивых школьниках, которые попадают в глупые ситуации из-за своей лени и невнимательности.