В Уфе прошло «Шествие первоклассников»

В Уфе прошло «Шествие первоклассников». Это праздник для школьников с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

На площади перед Башкирским академическим театром имени Мажита Гафури собрались дети со всех уголков республики. Они приняли участие в играх, а также посмотрели сказочное представление в исполнении артистов Уфимского театра кукол.