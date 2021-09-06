В Башкирии продолжают действовать 3 очага лесных пожаров

МЧС по Башкирии сообщает о борьбе с лесными пожарами в республике.

Фото №1 - В Башкирии продолжают действовать 3 очага лесных пожаров

По состоянию на 6 сентября, в регионе продолжают действовать 3 очага лесных пожаров в Белорецком, Абзелиловском, Баймакском районах. Общая площадь возгораний достигла 1530 га. За сутки появился ещё один очаг возгорания.

Также за сутки удалось ликвидировать 4 очага природных пожара на площади 1859,63 га в Белорецком, Бурзянском, Учалинском районах. Пресс-служба МЧС сообщает, что наиболее тяжёлая ситуация с лесными пожарами зафиксирована в Баймакском районе.

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