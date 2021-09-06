Эксперты рассказали о четвёртой волне коронавируса в Башкирии

В Башкирию новая волна коронавируса может прийти уже в октябре. Об этом сообщил аналитик открытых данных Александр Драган изданию РБК-Уфа.

Всплеск забеливаемых может быть спровоцирован возвращением школьников и студентов в учебные учреждения. Также на рост заболевших коронавирусом может повлиять холодная погода – люди просто будут чаще проводить время в помещениях.