В Башкирии мужчина одним ударом убил собаку, которая на него залаяла

4 сентября в Нефтекамске произошёл несчастный случай. Местный житель убил собаку из-за того, что та на него напала.

На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо видно, что женщина с мопсом на поводке спокойно прогуливается у дома. Из-за угла внезапно появляется мужчина с двумя пакетами, на которого пёс реагирует агрессивно – он бросается на горожанина и начинает лаять. Женщина тянет пса за поводок к себе, но мужчина успевает замахнуться пакетом.

Горожанин ударил питомца всего один раз, но удар оказался для несчастной собаки смертельным. Мопс просто упал без чувств. Растерянная женщина начала сразу звонить кому-то, а мужчина пошёл дальше.

Пользователи сети разделились во мнениях. Одни считают, что хозяйка сама виновата, так как не научила своего питомца поведению и не выгуливала его с намордником. А другие уверены, что мужчине не стоило так жестоко реагировать на нападение, ведь мопс даже не укусил его.