В Уфе вместо отмененных маршрутов увеличат количество автобусов

В Уфе продолжается глобальная реформа общественного транспорта. В рамках документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019-2023 годы были отменены невостребованные маршруты и отменены автобусы-дублёры.

Многие жители и гости города негативно восприняли эту новость. Однако в мэрии Уфы заверили, что на некоторых маршрутах будет увеличено не только количество подвижного состава, но и время работы.

Так, с 3 сентября было продлено время работы автобуса №69. Также на восемь единиц увеличили количество выходов на маршрутах №51 и №51а. А с 1 по 3 сентября проводился мониторинг движения данных маршрутов.

Это мониторинг загрузки и частоты движения. По его результатам мы провели переговоры с министерством транспорта и дорожного хозяйства РБ и ГУП «Башавтотранс». По результатам достигнутого соглашения, с 3 сентября «Башавтотранс» увеличил и количество подвижного состава на данных маршрутах, и период их работы. Марат Гайфуллин, первый заместитель главы администрации Уфы