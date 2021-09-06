В Уфе вместо отмененных маршрутов увеличат количество автобусов

В Уфе продолжается глобальная реформа общественного транспорта. В рамках документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019-2023 годы были отменены невостребованные маршруты и отменены автобусы-дублёры.
Многие жители и гости города негативно восприняли эту новость. Однако в мэрии Уфы заверили, что на некоторых маршрутах будет увеличено не только количество подвижного состава, но и время работы.
Так, с 3 сентября было продлено время работы автобуса №69. Также на восемь единиц увеличили количество выходов на маршрутах №51 и №51а. А с 1 по 3 сентября проводился мониторинг движения данных маршрутов.
Фото: 2gis.ru