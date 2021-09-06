В Башкирии зафиксирован рост заболевших коронавирусом в школах

Сегодня, 6 сентября, в правительстве Башкирии проходит оперативное совещание, участники которого обсуждают актуальные вопросы развития республики.

Фото №1 - В Башкирии зафиксирован рост заболевших коронавирусом в школах

В частности, министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что с началом учебного года зафиксирован рост заболевших среди учеников и учителей.

Глава Башкирии попросил министра здравоохранения Максима Забелина подготовить отчет по заболевшим в школах. Ситуация находится на контроле.

За всё время пандемии коронавируса в Башкирии выявлено уже 58 862 человека. 4393 пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, а 769 — стационарно. Из них 58 человек находятся в тяжёлом состоянии, 12 нуждаются в ИВЛ. 

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