В Башкирии 17 сентября объявлено неучебным днём

В этом году 17 сентября будет для школьников и учителей неучебным днём. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве республики.

17 сентября – первый день выборов в государственную думу, областные думы и окружные советы. Напомним, на голосование будет дано три дня – 17, 18, 19 сентября. Так как многие избирательные участки расположены в школах, было принято сделать следующую пятницу неучебным днём.