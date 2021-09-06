Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов поддержать «Пушкинскую карту»

Глава Башкирии поручил обеспечить проект «Пушкинская карта» в регионе поддержкой. На данный момент карту оформили уже около 15 тысяч молодых людей.
Напомним, «Пушкинская карта» позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать различные культурные мероприятия по всей России. На карте имеет 3 тысяч рублей, которые можно потратить в музеях, театрах, галереях и других культурных учреждениях. В 2022 году планируется увеличить сумму до 5 тысяч рублей. С каждым днём всё больше заинтересованных оформляют карту.
Глава региона поручил популяризировать проект среди молодежи.
Фото: РИА Новости.