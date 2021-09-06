Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов поддержать «Пушкинскую карту»

Напомним, «Пушкинская карта» позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать различные культурные мероприятия по всей России. На карте имеет 3 тысяч рублей, которые можно потратить в музеях, театрах, галереях и других культурных учреждениях. В 2022 году планируется увеличить сумму до 5 тысяч рублей. С каждым днём всё больше заинтересованных оформляют карту.