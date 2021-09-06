В Уфе задержали буйного покупателя в магазине компьютерных игр

Сотрудникам магазина компьютерных игр на проспекте Октября в Уфе понадобилась помощь Росгвардии.

Оказалось, один из покупателей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошёл в подсобное помещение, захлопнул за собой дверь, а выйти обратно не смог. При этом и советы паникующих сотрудников магазина он не слышал, а попытался выбраться из заточения через разбитую стеклянную вставку на двери.

К счастью, сотрудникам магазина помогли прибывшие росгвардейцы. Они вывели хулигана на улицу, где тот заявил, что у него случился приступ астмы. Однако врачи никаких признаков заболевания у дебошира не выявили.