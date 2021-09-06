Житель Башкирии избил и похитил соседку

Перед судом в Башкирии предстал 33-летний житель Учалинского района. Мужчину обвинили в похищении и издевательстве над соседкой.

По версии следствия, у обвиняемого возникли неприязненные отношения с соседкой. В один день он просто решил похитить женщину. Мужчина увидел пострадавшую, которая возвращалась из магазина, напал на неё с трубой от лопаты и несколько раз ударил несчастную. Когда женщина потеряла сознание, он затащил её на пассажирское сидение в свое авто.

В лесу он вытащил несчастную из машины, утроил скандал и угрожал убийством, держа в руках всю ту же трубу от лопаты. Однако увидев, что у соседки идёт кровь из головы, отвёз её в больницу.